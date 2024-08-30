台風10号が各地に影響を及ぼすなか、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大麻市此花区）は、あす8月31日以降も通常通りパーク運営する予定だと発表した。【画像】USJの「呼び方」公式調査の結果一覧エリアごとの割合も公式サイトなどで「台風10号接近に伴い、8月31日（土）〜9月2日（月）は、ゲストの皆さま及びクルーの安全確保のため、パーク運営時間など予告なく営業内容を変更する場合があります」なとど伝えていた