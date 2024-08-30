堤防すれすれまで濁った水が押し寄せているのは、山口市内を流れる仁保川です。近隣住民：平素は堤防がしっかり見えるくらい。ここは通常水はないです。仁保川は30日午後0時45分に氾濫危険水位を超えました。日本海に面した山口・長門市では、雨水が大量に流れ込んだ用水路が滝のようになっていました。まもなく台風10号が再上陸する見込みの四国地方では、上陸を前に住宅が倒壊しました。高知市では30日、台風10号の接近に備え、