大暴落は思ったほど稀ではない マネックス証券インベストメント・ストラテジーズ兼マネックス・ユニバーシティ・シニアフェロー - どうでもいいが長い肩書だ - の塚本憲弘は、8/5の日経平均株価の下落率マイナス12.4％について1970年以降の日々の騰落率から統計的な発生確率を計算すると4.6×10-22（0.000000000000000000046%）となり、また翌日の反発プラス10.23％は確率1.8×10-15であり、ともにほ