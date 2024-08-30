取材に応じる博覧会国際事務局のケルケンツェス事務局長＝30日午後、東京都千代田区博覧会国際事務局（BIE、本部パリ）のケルケンツェス事務局長は30日、2025年大阪・関西万博の開催中に会場の隣で予定されているカジノを中心とした統合型リゾート施設（IR）の工事について「（万博と）共存し、お互いマイナスの影響を与えないようにしてほしい」と語った。斎藤健経済産業相と東京都内で会談後、記者団の取材に応じた。ケルケ