日本維新の会の吉村洋文共同代表（大阪府知事）は30日、パワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された兵庫県の斎藤元彦知事について、政党として辞職などを求めるかどうかの判断に「1〜2週間」を要するとの見解を明らかにした。【写真まとめ】証人尋問に出頭した兵庫知事の表情は斎藤知事は、この日の県議会調査特別委員会（百条委）に証人として初めて出席、疑惑に関する質問に答えた。吉村氏は斎藤知事の百条委での説明