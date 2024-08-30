30日、アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」が公式サイトで31日の東京イベントを。台風10号の影響で中止することを公表しました。公式サイトでは【※開催中止のお詫びとお知らせ】（※台風10号の影響に関しまして）と題して、『8月31日（土）ダイバーシティ東京 プラザ フェスティバル広場にて開催を予定しておりました【「最上級にかわいいの！」TikTok総再生回数10億回記念＆ニューアルバムリリースイベント】 は、会場