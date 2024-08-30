岸田総理大臣からコメの流通への懸念に対処するよう指示があったことを受け、坂本農水大臣は卸売業者に対し、小売店に行き渡るよう通知を出したと明かしました。坂本農水大臣「今後、米の流通状況についてはより丁寧にフォローアップするとともに、きめ細やかな情報発信を行っていく考えであります」岸田総理は27日、消費者の立場に立ってコメの円滑な流通に取り組むよう、坂本大臣に指示しました。これを受けて農水省はコメ