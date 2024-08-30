9月1日からテレビ放送をスタートする仮面ライダーシリーズ最新作『仮面ライダーガヴ』より、主人公の仮面ライダーガヴが、国内最大のグミファンのコミュニティ「日本グミ協会」の名誉会員に就任したことが、8月28日に発表された。グッドポーズと3ピースでグミポーズをする日本グミ協会のメンバー。左から武者慶佑（日本グミ協会名誉会長）／あいうえお（日本グミ協会会長）／ひまひまさん（日本グミ協会名誉会員）／仮面ライダーガ