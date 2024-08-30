Yimou LeeBen Blanchard[台北 ３０日 ロイター] - 台湾国防部（国防省に相当）は３０日、中国軍に関する年次報告書を議会に提出した。中国は装備を保有していないため台湾を「完全に」侵攻する能力はないが、先進的な新兵器を投入していると指摘した。また外国の貨物船に対する検査など、台湾を脅かす他の選択肢もあるとの認識を示した。中国は統合指揮作戦などの技術を磨き続けているが、「台湾海峡という自然地理環境と不