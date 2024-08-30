セ・リーグ首位・巨人の若きエース・戸郷翔征投手（２４）が首位固めに向け、意気込んだ。登板予定だった３０日の阪神戦（甲子園）が中止となり３１日にスライドとなった。背番号２０は「（日にちが）伸びただけなので、あまり変わらない。中７だったのが８なったぐらい。十分、体も状態良くなってますし、あんまり変わらない」と力を込めた。前日は移動の新幹線が雨のため途中で止まり、東京へＵターン。この日の朝、飛行機