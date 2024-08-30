◇陸上ナイトゲームズ・イン福井（３０日、福井・９・９８スタジアム）男子１００メートル決勝で、１１０メートル障害で日本記録を持つ泉谷駿介（住友電工）が１０秒４７（向かい風２・３メートル）で６位だった。予選では１０秒３０（無風）の自己ベストをマークしていた。優勝は１０秒３０で小池祐貴（住友電工）。桐生祥秀（日本生命）は１０秒６２で８位だった。本命の１１０メートル障害で昨年の世界選手権（ブダペスト