将棋の西山朋佳白玲＝女王、女流王将＝に福間香奈女流名人＝清麗、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝が挑む第４期白玲戦七番勝負が３１日、開幕する。両者は３０日、前夜祭に出席した。２９日に妊娠を発表した福間はやや大きくなったおなかを白いふわりとしたワンピースにつつみ、登場。「ただいま妊娠しておりまして、ご理解ご配慮たまわりましたこと感謝申し上げます」と述べ、「いつもと違った状況ではありますが、自分の全力