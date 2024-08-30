8月30日、企業が労働者に強引な方法で退職を迫り、実質的に解雇の代替手段として退職勧奨が悪用されている問題を訴える会見が都内で開かれた。 「退職勧奨」は法律で規制されていない 会見を開いたのは旬報法律事務所の鈴木悠太弁護士と沼田英久弁護士。 近年では、解雇の不当性が裁判で認められる事例が多くなっている。鈴木弁護士によれば、それに伴い、企業側が労働者を解雇する代わりに強引な方法で退職勧奨を行い、退職す