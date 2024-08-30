熱帯低気圧が関東の東へ その後９月２日ごろにかけて大雨おそれ続く 関東甲信地方では、伊豆諸島付近の熱帯低気圧や太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、大気の状態が非常に不安定となっています。 関東地方南部を中心に記録的な大雨となって土砂災害や洪水災害の危険度が高まっている地域があります。関東～東海の雨雲シミュレーションは画像で掲載しています。 熱帯低気圧は、３０