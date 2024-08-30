30日午後3時の予想 台風10号は愛媛県沖の海上を進んでいて、まもなく四国に上陸する見通しです。進路予想を見ていきます。 進路予想 台風10号は、30日夜から31日の明け方にかけて最も近づく見通しです。雨は31日午前中ごろまで警戒が必要です。湿った空気の流れ込みなどで、香川県に線状降水帯が発生の可能性もあります。 1日午前9時ごろには熱帯低気圧になる見込みです。熱帯低気圧になっても湿った空気や気圧の谷で