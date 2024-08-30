俳優の藤岡弘、さんの次女でモデルの天翔天音（てんしょう・あまね）さんが2024年8月28日、出演番組のオフショットとしてスタイル際立つワンピース姿を公開した。「赤のお衣装かわいかった」天翔さんはインスタグラムで「8/28 19時?『世界なんだコレ！？ミステリー』フジテレビ2時間SPありがとうございました」とし、オフショットを披露した。体に沿った形の赤のギンガムチェック柄のワンピースに白のヒールサンダルを合わせて