JR岡山駅午前10時ごろ 台風10号の影響で交通機関にも影響が出ています。 交通機関への影響岡山では？ 山陽新幹線は30日、新大阪ー広島間で大幅に本数を減らして運行し、広島ー博多間は終日運休しました。31日は新大阪ー博多間で始発から本数を減らして運行する予定です。 在来線では瀬戸大橋線の快速マリンライナーが終日、岡山ー児島間で折り返し運転をしています。山陽線や伯