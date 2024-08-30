ふるさと納税の年間寄付額が初めて1兆円を超えた。総務省によると、2023年度の寄付額は前年度の約1.2倍の1兆1175億円と、4年連続で過去最高を更新。制度を利用した人も1000万1724人と、初めて1000万人を超えた。納税義務者の約6人に1人が制度を利用したことになる。 ただ、人気のある返礼品をそろえる自治体に寄付が集中する傾向は変わっていない。都市部の自治体では住民が他自治体に寄付することに伴う税の流出が深刻化して