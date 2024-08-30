ドル円一時１４５．１５レベル、再びドルが買われる＝ロンドン為替 ロンドン序盤のドル売りの動きは続かず。足元ではドルが買い戻されている。ドル円は145.15レベルに本日の高値を小幅に更新した。ユーロドルは1.1095レベルまで買われたあとは、1.11台乗せには至らず1.1070台へと反落。ポンドドルも1.3200レベルと節目水準まで買われたあとは、一時1.3170台まで失速している。米１０年債利回りは３．８５－３．８