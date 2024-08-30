東京時間18:07現在 香港ハンセン指数 17989.07（+202.75+1.14%） 中国上海総合指数 2842.21（+19.11+0.68%） 台湾加権指数 22268.09（+66.24+0.30%） 韓国総合株価指数 2674.31（+12.03+0.45%） 豪ＡＳＸ２００指数 8091.85（+46.73+0.58%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82440.00（+305.39+0.37%） ３０日のアジア株は軒並み上昇。米国株価指数先物の時間外取引で各指数が上昇してお