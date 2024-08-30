卓球界に衝撃が走った。【もっと読む】サッカー日本代表、元アスリート妻とのCM共演は実現不可能？義父のスキャンダルが障壁にパリ五輪卓球女子日本代表の木原美悠（20）の父親が、自身が運営、指導する卓球クラブで教え子にわいせつ行為を働いたとして逮捕された。共同通信によると、兵庫県警は29日、教え子である16歳未満の女児への不同意わいせつ容疑で木原博生容疑者（54）を逮捕。被害者の母親が警察に相談して発覚した