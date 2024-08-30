©ABCテレビ 食べて！飲んで！笑って！楽しめる「CHEF-1フェス」マヂカルラブリー、オズワルド、さや香、令和ロマンがお笑いステージに出演決定！ 2024年9月21日(土)～23日(月・休)の3日間、大阪・万博記念公園で『CHEF-1フェス2024～餃子食祭～supported by サントリー生ビール』を開催いたします。優勝賞金1000万円、40歳未満の若手料理人がNo.1の座を競い合う真剣料理バトル『