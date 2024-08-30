取材に応じる台湾の郭智輝経済部長＝30日、東京都内台湾の郭智輝経済部長（経産相）は30日、半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）が日本で第3工場を建設するとの見方を示した。東京都内で開かれた半導体をテーマとした会議の会場で、共同通信の取材に応じた。工場は先端半導体向けで、2030年以降になるとの見通しも明らかにした。具体的な立地場所については明言を避けた。TSMCは熊本県の第1工場で年末までに