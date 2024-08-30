兵庫県の斎藤元彦知事は30日、職員へのパワーハラスメントを含む多数の疑惑を文書で告発された問題を巡り、県議会調査特別委員会（百条委）の証人尋問に初めて出頭し、疑惑に対する自身の見解を説明した。【写真まとめ】証人尋問に出頭した兵庫知事の表情は斎藤氏は約2時間半に及ぶ証人尋問を終えた後、報道陣の取材に応じた。「改めて職員に対し、不快に思われた方がいればおわびしたい」としたうえで、自身の言動がパワハラ