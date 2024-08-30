台風10号が通過した九州の福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の7県では30日までに、風で倒れた柵に頭を打つなどして計100人がけがをした。福岡、佐賀、鹿児島各県の川や海などで計3人が遺体で見つかっており、各地の自治体が関連を調べている。大分県由布市の大分自動車道由布岳パーキングエリア（PA）付近で大規模な土砂崩れが確認された。巻き込まれた車はなく、けが人はいなかったが、片側2車線の上下線とも土砂に