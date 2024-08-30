■台風10号接近“伝統の祭り”危機週末のお祭りにも影響が。東京・大田区で30日夜から来月1日まで行われる「白山神社例大祭」でも、厳重な台風対策が…。白山神社総代河津文三さん「祭礼を彩る風鈴の棚ですが、割れたら危険なのでネットを張って、その場をしのぐ」風鈴は割れないようネットで固定。「神輿（みこし）」はブルーシートで覆い、「提灯（ちょうちん）」は飛ばされないよう外されています。祭りは夏の終