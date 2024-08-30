9月5日から始まる、ワールドカップ、アジア最終予選の代表メンバー27人が、29日発表された。その記者会見終了の30分後、テレビ朝日・ワイドスクランブルの大下容子アナウンサーが、森保監督に話を聞いた。W杯出場への決意、現在の心境とは…。