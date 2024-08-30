群馬県内をはじめ関東地方の太陽光発電所で相次いだ銅線ケーブルの盗難事件で、群馬県警は30日、カンボジア人グループによる犯行と特定した114件を前橋地検に送致して捜査を終えたと発表した。被害総額は3億円を超えているという。捜査3課によると、県警は4月に県内在住のカンボジア国籍の男3人を窃盗容疑などで逮捕。捜査の結果、2022年7月から今年1月まで、群馬、福島、栃木、埼玉、千葉、山梨、長野、静岡の8県で太陽光発電