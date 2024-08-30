スーパーのジェイマルエーが加工魚介類を不適正な表示で販売していたとして農林水産省東北農政局が31日是正指示を出しました。ノルウェー産の「塩さば」を鳥取産と表示するなど、不適正表示は4つの商品にのぼり、少なくともあわせて2万7000パック余りが販売されました。東北農政局によりますと、今年5月末から8月上旬までに「ジェイマルエー広面店」などで立ち入り検査を行ったところ、食品表示法に