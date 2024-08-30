NHK連続テレビ小説『虎に翼』の公式Instagramより、よね（土居志央梨）と轟（戸塚純貴）と梅子（平岩紙）の本番前のオフショットが公開された。 参考：岡田将生も思わず爆笑“魔法使い”伊藤沙莉のオフショット＆メイキング映像が 以前、よねと轟の法律事務所を手伝っていた梅子は、甘味処「竹もと」を引き継ぐことになった。 公開されたオフショットでは、「竹もと」のシーンでの本番前にリラックスしている様子