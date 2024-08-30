自治体の防災教育に役立てもらおうと岡山理科大学などは土砂災害の現場を疑似体験できる仮想空間＝メタバースを開発しました。 記者会見で発表したものです。専用のゴーグルをつけて体験する今回のメタバース。仮想空間の中では10年前に大規模な土砂災害があった広島市の安佐北区で今後、警報級の大雨が降った場合に起こりうる土砂被害が再現されています。 危険性の高い特別警戒区域は赤色で警戒区域は黄色で