明日8月31日（土）午前11時55分より日本テレビで放送（関東ローカル）の「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」。兼近大樹（EXIT）＆満島真之介が完全ノー台本で自由気ままなグルメドライブ。今回は、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）と行く埼玉県草加市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！岩田が待っていたのは松の並木がきれいな「百代橋」の近くの遊歩道。岩田と「初めまして」の