2024年8月31日（土）午後6時30分〜9月1日（日）午後8時54分放送の日本テレビ「24時間テレビ47」。放送を前日に控えた本日、新たな情報を解禁。VTR企画のナレーションとして天海祐希、上戸彩、塚地武雅（ドランクドラゴン）（五十音順）の3人が参加。それぞれの企画情報と合わせて紹介します。■サライの生みの親  谷村新司さんが音楽で伝えたかった想い ナレーション担当：天海祐希【9月1日（日）12時30分すぎ放送予定】