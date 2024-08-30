WBAスーパー・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級統一王者、井上尚弥（大橋）の4団体防衛戦が9月3日（有明アリーナ）に迫った。対戦相手は、WBO2位のテレンス・ジョン・ドヘニー（アイルランド）。楽勝ムードが漂う一戦だが、本当に波乱は起こらないのか？ドヘニーはどんな選手なのか？試合の行方を占ってみたい。 ■スランプを乗り越えてタイトル挑戦権を掴む ドヘニ