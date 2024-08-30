大阪9月限 日経225先物38710+360（+0.93％） TOPIX先物2715.5+26.5（+0.98％） 日経225先物（9月限）は前日比360円高の3万8710円で取引を終了。寄り付きは3万8400円と、シカゴ日経平均先物の清算値（3万8285円）を上回り、買いが先行して始まった。現物の寄り付き直後に3万8320円と下げに転じたが、その後はロング優勢から上げ幅を広げ、前場中盤には3万8600円台を回復すると、ランチタイムで3万8640円まで買わ