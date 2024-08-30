積水ハウスの中堅社員を取り込んでいたというI氏（左）と自民党議員（右）動画配信サービス「Netflix」で配信中のオリジナルドラマ「地面師たち」が絶好調だ。7月25日の配信開始から、日本における週間トップ10で5週連続1位をキープしているが、（非英語圏）グローバルトップ10リストでも5週連続でランクインしている。地面師とは、土地の所有者になりすまして無断で売却し、その代金を詐取する不動産詐欺師のこと。2017年に発