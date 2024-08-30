シンガーソングライターの宮川大聖が、ミニアルバムを11月6日（水）にリリースする。約1年半振りとなるリリースだ。シングルとして発表された「ユートピア」「光」「Sparkling Love」の3曲に加え、新曲を3曲収録した全6曲収録の作品で、初回生産限定盤、FC限定盤、通常盤の3形態で発売される。初回生産限定盤には、2023年に行われた全国ツアー＜宮川大聖LIVE TOUR 2023「Sparkle」＞東京公演の映像がDVDとして収録され、FC限定盤に