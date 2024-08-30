水曜日のカンパネラの新曲「シャルロッテ」のミュージックビデオが公開された。「エジソン」や「聖徳太子」でもお馴染みの渡邉直が監督を務め、歌詞にある「異世界転生」を表すべく、シームレスに上下に回転していくカメラワークを通じ、モノクロの世界と真っ赤な世界を転換する映像だ。モノクロの世界ではOLがテーマで、真っ赤な世界では舞踏会がテーマとなり、世界観とともに衣装も変わっているが、この2つの世界は、ガーナの真