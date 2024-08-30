こっちのけんとが「THE FIRST TAKE」の第472回に登場する。披露するのは、SNSでの総再生回数は80億回を突破した「はいよろこんで」。自身の実体験を基に制作されたというパワフルでありながらも、どこか繊細さを感じる本楽曲を「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルアレンジで一発撮りする。◆◆◆■こっちのけんとコメントライブやレコーディングとはまた違う、こんなにも息が詰まる緊張感の中でこんなにもハイ