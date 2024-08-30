越崎成人 キャスター：「ここからは報道部の気象予報士小野さんとお伝えします。いまお伝えしたように、結構、雨が降りそうですね」小野和久 気象予報士：「台風は、1日までには低気圧に変わる見込みですが、雨の降り方には注意が必要です」 【再撮W1:台風進路図】「台風の進路予想を見ていきましょう。台風は、1時間に15キロの速さで東寄りに進んでいます。これからも東寄りに進み、1日までには熱帯低気圧に変わる見込み