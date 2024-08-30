WANDSがシングル「大胆」リリースに伴って、6月25日から7月8日にかけて東名阪ツアー＜WANDS Live Tour 2024 〜BOLD〜＞を開催した。◆WANDS 画像TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』のテーマソングに起用された新曲「大胆」(=BOLD)をタイトルにフィーチャアしたツアーであり、今回はWANDS第5期にとって初のホールツアーということもトピック。愛知、大阪公演のソールドアウトに続き、ツアーファイナルとなった東