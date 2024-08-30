国の予算の拡大が止まりません。国の2025年度の予算に向けた各省庁からの概算要求は30日に締め切られます。一般会計の総額は、114兆円規模となった2024年度を超え、過去最大になる見通しです。国の予算は社会保障費や防衛費の拡大に加えて、今回は長期金利上昇による国債の償還や利払いにかかる「国債費」の増加も見込まれています。鈴木財務相は「歳出改革努力、これを継続することにより、経済成長と財政健全化の両立をしっかり