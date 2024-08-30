ボートレース平和島のオールレディース「G3平和島レディースカップ」は30日、12Rで優勝戦が行われ、高田ひかる（30＝三重）がスロー3コースから捲りを決めて1着。昨年4月27日の鳴門G3オールレディース以来となる通算8回目（平和島では3回目の優勝戦進出で初）の優勝を飾った。2着に海野ゆかり、3着は広中智紗衣が入り、3連単＜3＞＜1＞＜2＞は2200円（7番人気）だった。4節連続の優勝戦進出優出で1年4カ月ぶりのVゴールを駆け