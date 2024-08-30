【AFP＝時事】ブラジル最高裁の判事と実業家イーロン・マスク（Elon Musk）氏の対立が激化している。マスク氏が率いる米宇宙開発企業スペースX（SpaceX）が提供する衛星インターネットサービス「スターリンク（Starlink）」は29日、ブラジル国内の資産が凍結されたと発表した。きっかけはマスク氏が2022年に旧ツイッターを買収して改称したSNSの「X」だ。ブラジル最高裁のアレシャンドレ・ジモラエス（Alexandre de Moraes）判