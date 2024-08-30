台風10号から遠く離れているにもかかわらず、記録的な大雨に見舞われた関東地方。30日、山梨県の山中湖では、大規模な野外音楽フェスが開催され、会場には多くの人が詰めかけていました。雨により、スケジュールの一部が変更となったものの、訪れた客は、「雨だけど来てよかったです！泣きそうになりました、普通に」と大盛り上がりでした。しかし、一部で「夜中出て、地図調べて行ったら通行止めで。2時か3時に着く予定だった。実