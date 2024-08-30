神奈川県警本部神奈川県警は３０日、偽造有印私文書行使と詐欺、詐欺未遂の罪で起訴された平塚署交通第２課の男性巡査長（３５）を懲戒免職処分とした。県警監察官室によると、県警察官の懲戒免職処分は今年２人目。起訴状などによると、男性巡査長は２０１９年３〜４月、車のタイヤやホイールの盗難被害を偽装して偽の納品書や領収書の写しなどを保険会社に提出し現金約１５０万円をだまし取ったほか、２１年６月にはオートバ