■東海道新幹線東京ー名古屋“運休”東京駅の東海道新幹線乗り場はシャッターが閉じられていました。台風の影響で、始発から東京ー名古屋間の運転を終日取りやめているのです。大阪に帰る人「5時前には、ここの所でものすごい人が並んで。そしたら（切符）取れませんって言われて」「（Q.大阪にどうやって帰る？）北陸新幹線で敦賀に行って、敦賀からサンダーバードで新大阪」また、名古屋から新大阪までも始発から一時、運