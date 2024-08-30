第69回全国高校軟式野球選手権大会（日本高校野球連盟主催、朝日新聞社、毎日新聞社など後援）は30日、兵庫県明石市の明石トーカロ球場で決勝があり、中京（東海・岐阜）が2―0で仙台商（東東北・宮城）に勝って、第62回大会〜64回大会以来となる2度目の3連覇を果たした。大会最多を更新する13度目の優勝。仙台商は初優勝に届かなかった。3連覇を果たし、喜ぶ中京の選手たち=2024年8月30日、明石トーカロ球場、上山浩也撮影泥