「フレンズオンアイス2024」浅田真央 編『フレンズオンアイス』に出演している浅田真央【スーパースターである所以】８月29日、KOSE新横浜スケートセンター。国内外最高のフィギュアスケーターたちを集めたアイスショー『フレンズオンアイス2024』のリハーサルが公開された。「今回、初めて出演させてもらいました！」唯一無二のフィギュアスケーターと言える浅田真央は、快活に言う。「『フレンズオンアイス』は若手スケータ