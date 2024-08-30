勤務実態のない公設秘書の給与を国からだまし取ったとして、東京地検特捜部は30日、広瀬めぐみ前参院議員（58）=自民党を離党、議員辞職=を詐欺罪で在宅起訴し、発表した。関係者によると、起訴内容を認めているという。広瀬めぐみ・前参院議員秘書給与の不正受給を防ぐために国会議員秘書給与法が2004年に改正されて以降、立件は初めて。広瀬前議員はこの日、詐取した給与など全額を国庫に返納したと明らかにした。発表では